Горячий вопрос

В феврале псковичи получили квитанции за отопление со значительно подросшими цифрами. У кого-то плата выросла почти в два раза, а у кого-то вообще утроилась. «Псковская правда» выяснила, чем объясняют поставщики тепла суммы в квитанциях, шокировавшие жителей Пскова, и можно ли как-то сократить эти расходы.

Страшные цифры

В феврале, после того, как жители Пскова получили январские квитанции за отопление, тема платежей за эту коммунальную услугу вышла в топы социальных сетей. «Пришла квитанция, оплата увеличилась почти в половину: было - 1527, а стало - 2248. Как так-то...» - возмутилась одна из жительниц города в популярной псковской группе в соцсети «ВКонтакте». При этом такая плата была начислена за квартиру площадью 58 квадратных метров. Другая горожанка отметила, что столько же платит за жильё всего в 38 квадратных метров. «Трёшка в панельке - 6000», - поделилась данными из своей платёжки ещё одна псковичка. Оказалось, что столько же насчитали и обладателю квартиры в Пскове площадью 67 квадратных метров, а владелица жилплощади в 60 квадратных метров вообще получила счёт с суммой 7100 рублей. Ещё одна жительница Пскова поделилась в соцсетях, что за отопление в декабре своей квартиры площадью 45,3 квадратных метра заплатила 1920 рублей, а за январь ей пришла квитанция на 3350 рублей. «Звонили в ПТС [муниципальное предприятие города Пскова «Псковские тепловые сети» - «ПП»] - сказали «перегрев» дома, а в УК говорят, что никакого перегрева не было», - рассказала женщина. Примечательно, что жалуются на огромные счета за отопление жители только тех домов, где плата начисляется по общедомовому прибору учёта. То есть они оплачивают фактически потреблённое тепло в период отопительного сезона. Жители домов, которые платят по нормативу и равными долями в течение всего года, никаких изменений в своих квитанциях не обнаружили. При этом в Псковских теплосетях уверяют, что по итогам года расходы за отопление у тех, кто платит по приборам учёта и у тех, кому начисляют по нормативу, получаются примерно одинаковыми. А вот председатель Союза собственников недвижимости Псковской области, член региональной Общественной палаты Алексей Кириллов утверждает, что платить по счётчикам всё же выгоднее. «Я сравнивал: у меня родители платят по нормативу, а я — по счётчику. По итогам года у меня сумма была меньше», - рассказал он нашему изданию.

Холодная зима 22-го

Как заявили «Псковской правде» в Псковских тепловых сетях, какой-то ошибки и тем более обмана в подсчётах нет. Плата за отопление в январе выросла по причине холодной погоды. Поэтому на предприятии предлагают не просто сравнивать суммы в квитанциях, но и обратить внимание на разницу в температуре наружного воздуха. По данным пресс-службы теплосетей, в прошлом году среднесуточная температура воздуха в ноябре была +2,49 градуса, в декабре она зафиксирована на уровне –6,84 градуса, а в январе 2022 года составила –3,14 градуса.

«Конечно, среднемесячная температура - это как средняя температура по больнице. Ведь в течение месяца в одни дни было и –5, а в другие и –23», - пояснил нашему изданию пресс-секретарь теплоснабжающей организации Алексей Ермолаев. Он также напомнил, что технически невозможно менять температуру теплоносителя в системе сразу, как только изменяется температура воздуха. «Понимаете, это процесс длительный. Допустим, было холодно, мы разогрели теплоноситель до +130 градусов, потеплело и перевели котельную на +100 градусов, но теплоносителю в системе ещё нужно время на то, чтобы остыть. Это сложный технологический процесс», - заявил Алексей Ермолаев. В пресс-службе ПТС также заверили, что рост платежей связан исключительно с температурой воздуха, поскольку тариф не менялся: с июля 2021 года одна гигакалория стоит 1962 рубля. В качестве примера пресс-секретарь предприятия привёл квартиру площадью 45,7 квадратных метра. В ноябре на отопление такой жилплощади потратили 72,873 гигакалории, а в декабре - 103,969. В результате плата за ноябрь была 1850,75 рублей, а за декабрь на 42% больше - 2640 рублей. Если же брать средние данные по домам Пскова с разными типами тепловых узлов, то, по данным предприятия, в ноябре расход в гигакалориях был 50,269, в декабре - 82,361, а в январе - 77,807. Таким образом и цифры в квитанциях для жителей тех домов, которые платят по приборам учёта, должны быть разными - самая низкая плата за ноябрь, самая высокая - за декабрь.

Идти по приборам

Надо сказать, что ни управляющие компании, ни общественники не видят оснований в данном случае не доверять подсчётам теплоснабжающей организации. «Конечно, возможности проверить теплосети ни у нас, ни у обычного гражданина нет. Поэтому оценить, правильно ли насчитано, действительно ли столько было потрачено энергии на отопление домов, мы не можем. Но, думаю, что эти данные недалеки от истины», - заявил «Псковской правде» Алексей Кириллов.



Согласен с подсчётами и директор управляющей компании «ПсковЖилСервис» Андрей Тарасов. «Тут всё логично: январь был холодный, были сильные ветра. Да и декабрь был холодный», - сказал он нашему изданию. При этом директор управляющей компании уверен, что оплата по внутридомовым приборам учёта выгодна всем, - и жителям, и теплосетям, - поскольку в этом случае деньги взимаются только за реально поставленные и реально потреблённые ресурсы. Плюс ко всему, автоматика позволяет регулировать температуру теплоносителя, чтобы сократить объём потреблённого ресурса и сделать температуру воздуха в квартирах комфортной. «С одной стороны, люди контролируют свои ресурсы и деньги, а с другой, - от поступления платежей зависит стабильная работа теплосетей, возможность выполнять ремонтные работы, закупать топливо к новому отопительному сезону», - пояснил Андрей Тарасов. Он отметил, что в его управляющей компании все дома оснащены приборами учёта и к маю-июню счётчики пройдут поверку. Алексей Кириллов считает, что помочь людям сэкономить на отоплении могут тепловые погодные пункты. «Теплосетям сложно быстро переключиться при изменении погоды, а если внутридомовые приборы работают исправно, то можно установить нужную температуру в квартирах. Это даёт экономию при погодном регулировании», - пояснил он и добавил, что февраль выдался довольно тёплым, поэтому платежи за отопление будут значительно меньше. «Я давно и всем говорю, что тепловые погодные пункты в домах необходимо ставить, приборы учёта необходимо ставить. Мы можем с уверенностью говорить, правильно или не правильно насчитана плата, только если есть прибор учёта в дома. В этом случае как старший по дому, так и или любой гражданин может обратиться за разъяснениями в свою управляющую компанию», - заявил председатель Союза собственников недвижимости Псковской области. Он также обратил внимание, что при наличии узлов учёта в домах, если на улице было, например +10 градусов, а топили как при минусе, жителям стоит обратиться в управляющую компанию. «Если узел стоит и не работает или на нём выставлены неправильные настройки, это вопрос к управляйкам», - подчеркнул Алексей Кириллов.

Проверка покажет

Сейчас в ситуации с начисленной за отопление платой разбирается Управление федеральной антимонопольной службы по Псковской области.