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Общество

Псковичи потратили на платные услуги 38,5 млрд рублей

11 ноября 2026 года, 15:54

Жители Псковской области потратили на платные услуги 38,5 млрд рублей за январь-сентябрь 2026 года. Об этом «Псковской правде» сообщили в Псковстате.

Псковичи потратили на платные услуги 38,5 млрд рублей

Фото пресс-службы Псковстата

Больше половины суммы – 52,5% – приходится на три вида услуг: коммунальные, транспортные и бытовые. По данным ведомства, на «коммуналку» пришлось 25,8% от общего объёма, на транспортные услуги – 14,2%, на бытовые – 12,5%.

В денежном выражении на коммунальные услуги ушло 9,9 млрд рублей, на транспорт – 5,5 млрд, на бытовые нужды – 4,8 млрд. Вплотную к тройке лидеров подобрались телекоммуникационные услуги: за девять месяцев их набралось на 4,3 млрд рублей.

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