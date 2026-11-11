Псковичи потратили на платные услуги 38,5 млрд рублей

Жители Псковской области потратили на платные услуги 38,5 млрд рублей за январь-сентябрь 2026 года. Об этом «Псковской правде» сообщили в Псковстате.

Больше половины суммы – 52,5% – приходится на три вида услуг: коммунальные, транспортные и бытовые. По данным ведомства, на «коммуналку» пришлось 25,8% от общего объёма, на транспортные услуги – 14,2%, на бытовые – 12,5%.

В денежном выражении на коммунальные услуги ушло 9,9 млрд рублей, на транспорт – 5,5 млрд, на бытовые нужды – 4,8 млрд. Вплотную к тройке лидеров подобрались телекоммуникационные услуги: за девять месяцев их набралось на 4,3 млрд рублей.