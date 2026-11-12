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Общество / Здоровье

В Пскове впервые применили двойной метод поиска лимфоузлов при раке груди

12 ноября 2026 года, 10:00

Показательную операцию на молочной железе провели в Псковском онкодиспансере. Хирурги впервые совместили две технологии поиска сигнальных лимфоузлов – радиоизотоп и флюоресценцию, сообщил телеканал «Первый Псковский».

В Пскове впервые применили двойной метод поиска лимфоузлов при раке груди

Фото: скриншот сюжета телеканала «Первый Псковский»

Новый подход защищает пациенток от лимфостаза. При этом осложнении отток жидкости из тканей нарушается, она задерживается в руке, что приводит к отёкам, болям и падению иммунитета. Прежде лимфоузлы удаляли всем подряд, и женщины несли эти последствия через всю жизнь.

Прямо на операционном столе лимфоузел отправляют на срочное гистологическое исследование: результат о метастазах готов через 30-40 минут. Если опухолевые клетки подтверждаются, хирурги удаляют узел до завершения операции. «Удаляют только по очень строгим показаниям, то есть если есть метастазы, больше двух-трёх», – объяснил врачи.

Радиоизотоп в диспансере используют давно, а вот флюоресцентное оборудование производитель передал на время – для проверки. В клинике как раз меняют основную технику, но лечение не останавливается: операции выполняют всем, кому они нужны.

Заместитель главного врача по медицинской части, хирург-онколог Алексей Федченко отметил, что при необходимости женщинам делают органосохраняющие операции с минимальным дефектом. «Это очень хорошо, в том числе и с психологической точки зрения», – подчеркнул он.

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