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Происшествия / Преступление

В Дедовичах запретили сайты с продажей сим-карт без паспорта

11 ноября 2026 года, 13:00

Дедовичский районный суд по иску прокурора признал запрещенной информацию о продаже сим-карт без регистрации и предъявления паспорта. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

В Дедовичах запретили сайты с продажей сим-карт без паспорта

Фото Андрея Степанова

Во время мониторинга интернета надзорное ведомство выявило пять сайтов. На них предлагали приобрести активированные сим-карты оптом и в розницу. При этом доступ к ресурсам был абсолютно свободным: для просмотра не требовалось ни пароля, ни предварительной регистрации. Любой желающий мог ознакомиться с объявлениями и скопировать информацию. Суд согласился с доводами прокуратуры.

В частности, там решили, что подобные открытые данные могут способствовать совершению преступлений с использованием номеров, не зарегистрированных должным образом в базах сотовых операторов. Это нарушает публичные интересы России. В итоге исковые требования прокурора удовлетворили в полном объеме.

Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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