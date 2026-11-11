В Печорах отремонтировали 150 метров тротуара на Мелиораторов

Жители микрорайона ПМК в Печорах теперь смогут ходить по новой пешеходной дорожке. 10 ноября здесь закончили ремонт тротуара на улице Мелиораторов. Об этом в своём канале в мессенджере MAX рассказал глава Печорского района Валерий Зайцев.

По его словам, привести в порядок удалось отрезок улицы Мелиораторов длиной 150 метров – от начала улицы до дома 8А. Работы выполнили по муниципальному контракту с администрацией округа. Стоимость составила 1,7 млн рублей.

На объекте убрали деревья, поставили новые бортовые камни – большой и малый тротуарный, а сверху положили 240 квадратных метров асфальтобетона.