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Общество

В Печорах отремонтировали 150 метров тротуара на Мелиораторов

11 ноября 2026 года, 17:52

Жители микрорайона ПМК в Печорах теперь смогут ходить по новой пешеходной дорожке. 10 ноября здесь закончили ремонт тротуара на улице Мелиораторов. Об этом в своём канале в мессенджере MAX рассказал глава Печорского района Валерий Зайцев.

В Печорах отремонтировали 150 метров тротуара на Мелиораторов

Фото из соцсетей Валерия Зайцева

По его словам, привести в порядок удалось отрезок улицы Мелиораторов длиной 150 метров – от начала улицы до дома 8А. Работы выполнили по муниципальному контракту с администрацией округа. Стоимость составила 1,7 млн рублей.

На объекте убрали деревья, поставили новые бортовые камни – большой и малый тротуарный, а сверху положили 240 квадратных метров асфальтобетона.

В Печорах отремонтировали 150 метров тротуара на Мелиораторов

Фото из соцсетей Валерия Зайцева

Валерий Зайцев отметил, что обновлённый участок сделает передвижение по нему удобным и безопасным в любое время года. Подрядчика глава района поблагодарил за качество и оперативность, добавив, что благоустройство будет продолжено.

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