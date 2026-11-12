Китайские туроператоры заинтересовались псковскими маршрутами

Псковская область попала в список 15 российских регионов, чьи туристические предложения показали крупнейшим туроператорам Китая. Об этом губернатор Михаил Ведерников рассказал в своём канале в национальном мессенджере MAX.

Пор его словам, сотрудники регионального министерства туризма побывали в Благовещенске и Хэйхэ, где провели презентации, деловые встречи и адресные переговоры с коллегами из Китайской Народной Республики.

Михаил Ведерников обратил внимание на то, что наибольший отклик у гостей региона вызвал совместный проект Псковской и Новгородской областей. Речь идет о тематическом путешествии-квесте, где туристам предстоит разгадать загадки русской души и отыскать восемь ключей, олицетворяющих черты национального характера.

Губернатор подчеркнул, китайские партнёры отметили туристический потенциал области, её транспортную доступность и инфраструктуру. Псковичи же открыты к сотрудничеству и готовы адаптировать маршруты под запросы зарубежных гостей.