В Пскове нашли крест, которому нет аналогов в России

Фрагмент византийского креста-энколпиона, не имеющий аналогов, обнаружили псковские археологи. Находку сделали на Красноармейской набережной, 19А во время работ на коммуникациях глубокого заложения. Об этом в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове 11 ноября рассказала директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова.

Особенность предмета – в технике исполнения. Изображение святого Василия на кресте не штамповали, как это обычно делали, а гравировали вручную.

По словам Марины Кулаковой, второго такого энколпиона нет.

Подобные кресты-мощевики встречаются в районе Херсонеса на юге страны. На северо-западе России до сих пор было известно лишь два экземпляра – в Гнёздове и на Рюриковом городище. Псковская находка стала третьей, уточнила директор центра.

Сейчас с предметом работают специалисты. Марина Кулакова отметила, что археологи надеются вернуть крест к выставке, чтобы показать его жителям и гостям Пскова.