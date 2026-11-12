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Транспорт / Инфраструктура

В Пскове ограничат движение на Поземского и Шуйского из-за дорожных работ

12 ноября 2026 года, 10:08

В Пскове на двух улицах введут временные ограничения движения из-за ремонта дорог. Об этом «Псковской правде» сообщили в городской администрации.

В Пскове ограничат движение на Поземского и Шуйского из-за дорожных работ

Фото администрации Пскова

С 11 по 13 ноября однополосное движение введут на улице Леона Поземского. Ограничение для транспортных средств затронет участок в районе дома №123 со стороны Ваулиногорского шоссе. Действовать оно будет с 08:00 до 17:00.

В Пскове ограничат движение на Поземского и Шуйского из-за дорожных работ

Фото администрации Пскова

В период с 16 по 20 ноября полностью перекроют проезд на улице Воеводы Шуйского – от дома №6 по улице Красных Просвещенцев до дома №11 по Воеводы Шуйского, включая участок вдоль дома №6 по Красных Просвещенцев. Ограничения также будут действовать с 08:00 до 17:00, при этом в ночное время проезд откроют.

В администрации попросили учитывать эту информацию при планировании поездок.

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