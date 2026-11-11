Царёв: Премия «Безграничные возможности» поможет раскрыть таланты людей с инвалидностью

Люди с инвалидностью и другими ограничениями по здоровью не всегда могут показать, на что способны. Дать им такую возможность призвана всероссийская конкурс-премия «Безграничные возможности», считает директор Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области Андрей Царёв.

По его словам, инициатива важна в первую очередь для тех, чьи физические или иные особенности не позволяют реализовать себя в полной мере. Проводя конкурс, государство стремится помочь таким людям проявить себя в разных сферах. «Действительно, работая с такими детьми и взрослыми, мы видим, что среди них есть много тех, кто не использует свои таланты до конца», – отметил Андрей Царёв.

Директор Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области вошёл в экспертный совет регионального этапа премии – он представляет образование и социальную поддержку. Работы оценят по определённым критериям, однако, как сообщалось ранее, каждую из них в регионе отметят, сообщает ПАИ.

Всего в премии 12 номинаций, разбитых на два направления: «Люди без границ» – о личных историях, «Норма жизни» – о проектах и практиках в сфере инклюзии. Эксперты уверены: такое разнообразие поможет проявить себя каждому.

Свою заявку готовит и Центр лечебной педагогики, она пока в стадии разработки.

Прислать работу можно до 30 ноября – организаторы собрали пошаговую инструкцию в карточках. С 1 по 20 декабря заявки рассмотрят на региональном этапе: не менее половины экспертов – люди с инвалидностью. Федеральный этап пройдёт с 10 января по 10 февраля 2027 года и определит 39 финалистов. Их ждут в Москве 21-22 апреля 2027 года – там состоятся финал и торжественная церемония награждения.