«Оливковая роща» Бакста из Пскова представлена в Третьяковской галерее

Псковский музей-заповедник отправил в Москву работу Льва Бакста «Оливковая роща в горах». Полотно выставили в Инженерном корпусе Третьяковской галереи – в рамках проекта к 160-летию художника, сообщили «Псковской правде» в музее.

Лев Бакст вошёл в историю начала XX века как живописец, книжный график и театральный художник. Выставка прослеживает его путь в России, Европе и Америке. Зрителям показывают, как мастер сплавил интерес к древним цивилизациям с новаторством своей эпохи: это сплав и дал ему собственный художественный язык, перевернувший представления о театральном костюме и сценографии.

Собрали экспозицию из более десяти российских коллекций. Помимо живописи и графики, здесь эскизы костюмов и декораций, проекты интерьеров и рисунки для тканей, а ещё фотографии, документы и архивные материалы.

Псковская картина написана маслом и попала в музей в 1930 году из Русского. Оливы Бакст любил особенно: в поездках он рисовал рощи и оставлял на листах свои пометки.

Начальник художественного отдела музея Мария Проценко отметила, что панорамный пейзаж рощи на полотне выглядит так, будто художник смотрит на него сверху. По её словам, данная картина пленяет изысканным колоритом: сложные цветовые отношения объединены мягким серебристым тоном, а жемчужно-перламутровые серо-голубые деревья словно подёрнуты дымкой разряженного воздуха.

«Реальный в основе своей пейзаж, переработанный в соответствии с принципами стиля модерн, приобретает здесь новое качество и воспринимается изысканным декоративным узором», – подчеркнула сотрудница Псковского музея-заповедника.

Посмотреть выставку можно до 18 апреля 2027 года.