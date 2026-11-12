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Происшествия / ДТП

В Великих Луках на проспекте Ленина столкнулись две легковушки: трое пострадали

12 ноября 2026 года, 09:30

Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 12 ноября в Великих Луках на проспекте Ленина, 43/26. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

В Великих Луках на проспекте Ленина столкнулись две легковушки: трое пострадали

Фото: газета «Великолукская правда. Новости»

В аварии участвовали два легковых автомобиля.

В результате столкновения травмы получили три человека.

Пострадавших доставили в больницу бригады скорой помощи. На данный момент правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

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