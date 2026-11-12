В Великих Луках на проспекте Ленина столкнулись две легковушки: трое пострадали

Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 12 ноября в Великих Луках на проспекте Ленина, 43/26. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».
Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 12 ноября в Великих Луках на проспекте Ленина, 43/26. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».
В аварии участвовали два легковых автомобиля.
В результате столкновения травмы получили три человека.
Пострадавших доставили в больницу бригады скорой помощи. На данный момент правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.