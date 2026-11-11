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Общество

В Пскове наградили победителей конкурса «Лучшее летнее оформление-2026»

11 ноября 2026 года, 17:17

Итоги конкурса «Лучшее летнее оформление-2026», прошедшего в рамках туристического проекта «Псковские каникулы», подвели в Пскове. Победителей поздравил глава города Станислав Стармолотов. Об этом он сообщил в канале в MAX.

В Пскове наградили победителей конкурса «Лучшее летнее оформление-2026»

Фото из канала Станислава Стармолотова в МАХ
В Пскове наградили победителей конкурса «Лучшее летнее оформление-2026»

Фото из канала Станислава Стармолотова в МАХ
В Пскове наградили победителей конкурса «Лучшее летнее оформление-2026»

Фото из канала Станислава Стармолотова в МАХ

По его словам, летом город стал уютнее и привлекательнее для гостей во многом стараниями бизнеса, школ и детских садов, а также просто неравнодушных псковичей.

Градоначальник отметил, что в номинации «Организации торговли, сервиса и услуг» лучшей признана творческая мастерская «По Душе» (ИП Емцева). На втором месте – бренд «Деревенский разносол» (ИП Иванова), на третьем – магазин «ЦветОпт» (ООО «ЦветПрофи»). Среди гостиниц и ресторанов первенствовало кафе «АнтрактЪ» (ООО «Атмосфера»). Серебро досталось бутик-отелю «Мстиславский» (ООО «Эликон Недвижимость»), бронза – кафе «Крем-Брюле» (ИП Андреева). В номинации «Народная инициатива», где отмечают тех, кто украшает город по зову сердца, победу одержала Ольга Перог. Второе место у Ирины Каплан, третье – у Екатерины Петровой.

В Пскове наградили победителей конкурса «Лучшее летнее оформление-2026»

Фото из канала Станислава Стармолотова в МАХ
В Пскове наградили победителей конкурса «Лучшее летнее оформление-2026»

Фото из канала Станислава Стармолотова в МАХ
В Пскове наградили победителей конкурса «Лучшее летнее оформление-2026»

Фото из канала Станислава Стармолотова в МАХ

Из социальных объектов жюри выше всего оценило Естественно-математический лицей № 20. Далее расположились детские сады №44 «Снегирёк» и №18 «Солнышко».

Станислав Стармолотов поблагодарил участников конкурса за то, как преобразился Псков. Помимо этого, глава города выразил надежду, что в следующем сезоне к «Псковским каникулам» подключатся новые организации.

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