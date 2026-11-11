В Пскове наградили победителей конкурса «Лучшее летнее оформление-2026»

По его словам, летом город стал уютнее и привлекательнее для гостей во многом стараниями бизнеса, школ и детских садов, а также просто неравнодушных псковичей.

Градоначальник отметил, что в номинации «Организации торговли, сервиса и услуг» лучшей признана творческая мастерская «По Душе» (ИП Емцева). На втором месте – бренд «Деревенский разносол» (ИП Иванова), на третьем – магазин «ЦветОпт» (ООО «ЦветПрофи»). Среди гостиниц и ресторанов первенствовало кафе «АнтрактЪ» (ООО «Атмосфера»). Серебро досталось бутик-отелю «Мстиславский» (ООО «Эликон Недвижимость»), бронза – кафе «Крем-Брюле» (ИП Андреева). В номинации «Народная инициатива», где отмечают тех, кто украшает город по зову сердца, победу одержала Ольга Перог. Второе место у Ирины Каплан, третье – у Екатерины Петровой.