Костяную подвеску с равноконечным крестом впервые нашли в Пскове

Костяная подвеска с изображением равноконечного креста обнаружена в Пскове. Об этом в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» рассказала директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова.

По её словам, такую находку в Пскове увидели впервые, аналогов пока не нашли. Это раннее изображение креста, относящееся к ранним христианским древностям.

Директор Археологического центра Псковской области отметила, что речь идёт о времени, когда христианство на Руси только вводилось и крест начали изображать на подвесках и других вещах. У подвески концы креста раздваиваются.

Марина Кулакова обратила внимание на то, что псковская находка стала первой в своём роде, и теперь коллеги из других регионов будут равняться на неё.