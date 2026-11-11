В районе Великих Лук насчитали 124 бурых медведя

В лесах Великолукского муниципального округа живут 124 бурых медведя. Такую цифру привёл врио министра природных ресурсов и экологии Псковской области Сергей Екимов – поводом стало то, что горожане и жители района всё чаще рассказывают о следах хищника у дорог, возле деревень и вблизи города.

Как пишет газета «Великолукская правда. Новости», ничего аномального в этом нет. Сергей Екимов отметил, что угодья муниципалитета – исконное место обитания бурого медведя, так что его следы здесь встречаются постоянно.

Сколько косолапых оставлять, решает непосредственно министерство природных ресурсов и экологии Псковской области. Среди оснований для сокращения численности – привычка зверя наведываться в населённые пункты. Правда, о заходах медведя непосредственно в Великие Луки ведомству ничего не известно.

Самое близкое к городу место, где видели хищника, – окрестности деревни Никулино. Это случилось около месяца назад и больше не повторялось; по предположению специалистов, медведь приходил полакомиться желудями. В случае же, если зверь всё-таки появится рядом с жильём, нужно уйти в укрытие и сразу набрать «112».