Михаил Ведерников обсудил с общественниками волнующие Псковскую область вопросы

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел встречу с общественными помощниками. Об этом он сообщил в своем канале в мессенджере MAX.

Главной темой разговора стали вопросы, которые больше всего волнуют жителей, а также инициативы, требующие поддержки со стороны областного правительства.

Губернатор отметил, что в Год единства народов России, объявленный президентом России Владимиром Путиным, такой диалог приобретает особый смысл. Активисты не только объединяют вокруг себя людей, но и дают властям быструю и качественную обратную связь, что помогает принимать точные и взвешенные решения.

Общественница Марина Федорова поблагодарила главу региона за повышение выплат военнослужащим при заключении контракта. Михаил Ведерников в ответ попросил помощников держать на личном контроле все обращения граждан и следить за актуальностью действующих мер поддержки. По его словам, важно не просто отладить механизмы, но и окружить заботой максимальное число бойцов и их семей.

Еще одна тема – развитие территориального общественного самоуправления.

В Острове у истоков этого движения стояла Валентина Шарыгина. Сегодня, как подчеркнул губернатор, территориальное общественное самоуправление «Остров-3» служит лучшим примером того, как инициатива жителей преображает территории.