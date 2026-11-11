Двух охотников в Псковской области наказали после рейда Росгвардии

Сотрудники лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области вместе с охотничьими инспекторами проверили порядка 80 человек с оружием в рейде «Охота», сообщили «Псковской правде» в ведомстве.

По итогам рейда росгвардейцы выявили два нарушения законодательства. Их виновников привлекли к административной ответственности.

Цель мероприятия – не допустить незаконную охоту и выявить тех, кто берёт огнестрельное оружие в руки нетрезвым, уточнили в ведомстве.

Помимо проверок, росгвардейцы объяснили охотникам, как в рамках закона хранить и носить оружие, и напомнили, что грозит за стрельбу в неположенных местах, появление с оружием в состоянии опьянения и небрежное хранение.