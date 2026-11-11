Социальный фонд России по Псковской области советует не тянуть с проверкой документов к пенсии

Привычка откладывать бумажные дела до последнего может дорого обойтись будущим пенсионерам. Почему проверять документы стоит задолго до выхода на заслуженный отдых, объяснили «Псковской правде» в Отделении СФР по Псковской области.

Сотрудники фонда заранее изучают сведения лицевого счёта, сверяя их с трудовой книжкой и прочими бумагами. Задача – убедиться, что учтены все периоды работы и верно рассчитаны коэффициенты. Если чего-то не хватает, запросы в архивы или к прежним работодателям фонд отправит сам – так находятся «белые пятна» в стаже.

Такая предусмотрительность экономит время. Когда документы проверены заблаговременно, заявление через портал «Госуслуги» можно подать непосредственно к моменту наступления пенсионного возраста, и решение нередко принимают автоматически. А обнаружив, что недостаёт справки о заработке или потерялся стаж – например, армейская служба или декрет, – человек успеет всё восстановить. Если же обратиться вплотную к дате, сбор бумаг затянется, и выплату назначат позже.

Начинать лучше за год-два до пенсионного возраста, а тем, кто рассчитывает на досрочную пенсию, – ещё раньше. Прийти можно в любую клиентскую службу Отделения Социального фонда России по Псковской области или передать документы через работодателя – кадровая служба отправит их в фонд централизованно.

Из бумаг понадобятся паспорт и трудовая книжка, военный билет, всё, что способно повлиять на стаж: дипломы, свидетельства о рождении детей, справки о смене фамилии. Тянуть не стоит – о пенсии лучше подумать заранее, добавили в СФР.