Михаил Ведерников: «Первый Псковский» уверенно развивается как современное региональное СМИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил команду телеканала «Первый Псковский» с днём рождения – медиа исполнилось девять лет. Об этом глава региона написал в своём канале в национальном мессенджере MAX.

По его словам, уже четыре года телеканал трудится в структуре госмедиахолдинга Псковской области, и за это время он зарекомендовал себя как крепкое современное региональное СМИ, хотя по телевизионным меркам возраст у него ещё юный.

Среди проектов, ставших частью информационной повестки, губернатор выделил выездную студию, без которой не обходится ни один крупный форум в области.

В цифровом пространстве канал тоже чувствует себя уверенно: по охватам и вовлечённости аудитории «Первый Псковский» держится в двадцатке лучших региональных вещателей «ВКонтакте». Михаил Ведерников в том числе отметил и масштабные прямые эфиры – «Эстафету Победы», «Ночь выборов», премию «Народное признание» и фестиваль «Западные ворота». А благодаря вечерним выпускам и онлайн-включениям из округов граждане узнают, чем живёт регион.

Отдельно губернатор пожелал коллективу «Первого Псковского» профессионального роста, свежих идей, благодарных зрителей и множества ярких проектов в будущем.