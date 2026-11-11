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Общество

Археологи: Все находки из раскопов Пскова передают в музей

11 ноября 2026 года, 17:20

Все находки из псковских раскопов передают в Государственный музейный фонд – у археологов они не остаются. Об этом в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) 11 ноября рассказала директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова.

Археологи: Все находки из раскопов Пскова передают в музей

Фото: ПАИ

По её словам, находки, обнаруженные на территории Пскова и в ближайших окрестностях, поступают в Псковский музей-заповедник, а из Изборска – в Изборский музей-заповедник. Там с ними продолжают работать специалисты.

Марина Кулакова опровергла бытующее мнение, будто археологи хранят найденное дома. «Мой дом и моя работа – это всё-таки две разные вещи», – подчеркнула директор Археологического центра Псковской области. 

Ни одной находки у специалистов не остаётся. Посмотреть на предметы можно в Поганкиных палатах. Там выставлено много находок, сделанных в ходе раскопов. Археологи призывают псковичей сходить туда и увидеть их своими глазами.

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