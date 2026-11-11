Археологи: Все находки из раскопов Пскова передают в музей

Все находки из псковских раскопов передают в Государственный музейный фонд – у археологов они не остаются. Об этом в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) 11 ноября рассказала директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова.

По её словам, находки, обнаруженные на территории Пскова и в ближайших окрестностях, поступают в Псковский музей-заповедник, а из Изборска – в Изборский музей-заповедник. Там с ними продолжают работать специалисты.

Марина Кулакова опровергла бытующее мнение, будто археологи хранят найденное дома. «Мой дом и моя работа – это всё-таки две разные вещи», – подчеркнула директор Археологического центра Псковской области.

Ни одной находки у специалистов не остаётся. Посмотреть на предметы можно в Поганкиных палатах. Там выставлено много находок, сделанных в ходе раскопов. Археологи призывают псковичей сходить туда и увидеть их своими глазами.