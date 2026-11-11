Дновские школьники стали вторыми на всероссийском турнире по мини-футболу

Команда из Дновского района привезла серебро с финала всероссийского проекта «Вызов Первых». Итогами поделился глава района Руслан Ахтямов в канале в MAX.

По его словам, соревнования по мини-футболу собрали школьников на федеральной территории «Сириус» в Сочи – они шли с 6 по 12 ноября. Организатором выступило «Движение Первых», поддержку оказал Российский футбольный союз.

В Сочи приехали 16 команд, победивших в своих регионах в рамках «Кожаного мяча – Школьной футбольной лиги». Среди них оказались и дновские ребята, отметил глава.

В итоговой таблице они расположились на второй строчке.

Руслан Ахтямов назвал такой результат хорошим стимулом расти дальше и идти к новым победам. «Молодцы! Так держать!» – поздравил футболистов глава района.