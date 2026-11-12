Остров и Печоры поборются за грант Росмолодёжи на молодёжные центры

Псковская область направит заявку на конкурс Росмолодёжи «Регион для молодых», включив в неё Остров и Печоры. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своём официальном канале в национальном мессенджере MAX.

Михаил Ведерников отметил. что три площадки уже готовятся принять посетителей – в Пскове, Порхове и Невеле. Каждой уготована своя специализация: в Невеле займутся патриотическим воспитанием, в Порхове – спортом и волонтёрством, а в Пскове – помощью с трудоустройством и поддержкой людей в сложной жизненной ситуации.

Развитие инфраструктуры для молодёжи глава региона обсудил с профильном министром Дмитрием Яковлевым. Губернатор призвал глав округов активнее включаться в работу: молодёжный центр должен быть в каждом районе.

В начале зимы распахнёт двери Дворец молодёжи «Родина» в Великих Луках, возведённый по президентскому нацпроекту «Молодёжь и дети». Объект почти готов: отделка внутри и снаружи завершена, идёт расстановка мебели и благоустройство.

Губернатор предложил отметить открытие тематическим мероприятием.

Ещё одна тема встречи – первый конкурс молодёжного инициативного бюджетирования с фондом в 5 млн рублей. Муниципалитеты прислали 73 заявки: на одну награду приходилось по семь претендентов, среди которых есть проекты участников специальной военной операции. Такой ажиотаж заставил задуматься о расширении призового фонда в следующем году, добавил Михаил Ведерников.