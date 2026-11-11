В СНТ «Железнодорожник» под Псковом сгорела почти новая «Нива»

Автомобиль «Лада-Нива» Тревел 2024 года выпуска загорелся в СНТ «Железнодорожник» Псковского муниципального округа. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Автомобиль «Лада-Нива» Тревел 2024 года выпуска загорелся в СНТ «Железнодорожник» Псковского муниципального округа. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Сообщение о пожаре поступило вечером вторника, 10 ноября.
Согласно версии специалистов, причиной мог стать сбой в электрооборудовании и сетях машины, которое было вызвано коротким замыканием.
Тушить возгорание выезжали пятеро пожарных на двух машинах.