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Происшествия

В СНТ «Железнодорожник» под Псковом сгорела почти новая «Нива»

11 ноября 2026 года, 14:30

Автомобиль «Лада-Нива» Тревел 2024 года выпуска загорелся в СНТ «Железнодорожник» Псковского муниципального округа. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В СНТ «Железнодорожник» под Псковом сгорела почти новая «Нива»

Фото Дарьи Хватковой

Сообщение о пожаре поступило вечером вторника, 10 ноября.

Согласно версии специалистов, причиной мог стать сбой в электрооборудовании и сетях машины, которое было вызвано коротким замыканием.

Тушить возгорание выезжали пятеро пожарных на двух машинах.

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