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Происшествия

В Великих Луках нетрезвый пациент набросился на медика скорой

12 ноября 2026 года, 10:17

Женщина-врач бригады скорой помощи в Великих Луках подверглась нападению во время выезда по служебной необходимости. Об этом написали её коллеги в городском сообществе в одной из социальных сетей, передает издание Luki-News.

В Великих Луках нетрезвый пациент набросился на медика скорой

Фото Дарьи Хватковой

Медика жестоко избил пьяный мужчина. Коллеги пострадавшей отметили, что этот случай заставляет задуматься о том, насколько защищены врачи на вызовах. По их мнению, человек, который едет спасать жизнь другому, не должен опасаться за свою. 

«Врач не должен думать о том, как выжить на вызове, его главная задача – спасти пациента. Каждый из нас, выходя на смену, понимает риски нашей работы, но насилие в отношении людей, которые приезжают спасать жизни, не может иметь никаких оправданий. Это недопустимо и бесчеловечно!» – говорится в посте.

В региональном министерстве здравоохранения, на которое ссылается ПАИ, уточнили, что женщина написала заявление в полицию. Сотрудники ППС ОМВД по Великим Лукам задержали нападавшего и доставили его в отдел полиции. В отношении мужчины составили протокол о мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП РФ).

Сейчас потерпевшая взяла больничный, сообщили её коллеги.

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