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Происшествия / Преступление

Жителя Печор будут судить за смертельный удар в ходе ссоры

11 ноября 2026 года, 17:00

Житель Печор предстанет перед судом за смертельный удар, полученный его оппонентом в ходе ссоры. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Жителя Печор будут судить за смертельный удар в ходе ссоры

Фото редакции

По данным следствия, конфликт разгорелся в августе текущего года у развлекательного заведения в Печорах. В пылу ссоры обвиняемый ударил противника рукой, тот потерял равновесие, рухнул на тротуарную плитку и ударился головой.

Медики пытались помочь пострадавшему, однако он скончался в больнице.

Мужчине инкриминируют причинение смерти по неосторожности (часть первая статьи 109 УК РФ). Уголовное дело поступило в Печорский районный суд.

Разбирательство назначено на 10:00 18 ноября.

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