В Пскове взыскали более 214 тысяч рублей с получательницы средств мошенников

Судебные приставы в Пскове взыскали свыше 214 тысяч рублей с женщины, на счёт которой мошенники перевели деньги жительницы Кировской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Потерпевшая перевела 140 тысяч рублей на реквизиты, которые ей продиктовал незнакомец во время звонка и переписки в мессенджере. Выяснилось, что средства поступили на счёт другой женщины, не имевшей законных оснований для их получения.

Прокуратура Оричевского района Кировской области обратилась в суд в интересах пострадавшей. Суд обязал владелицу счёта вернуть 140 тысяч рублей неосновательного обогащения и выплатить проценты за пользование чужими деньгами – 74 тысячи рублей.

Исполнительный лист поступил в отделение судебных приставов №1 по Пскову. Должница не погасила задолженность в срок, в связи с чем ей назначили исполнительский сбор более 25 тысяч рублей, арестовали счета и ограничили выезд за пределы России. После применённых мер пострадавшая получила все средства.