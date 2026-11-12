Псковская библиотека для незрячих поборется за премию «Безграничные возможности»

Директор Псковской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих имени А. А. Бологова Екатерина Ануфриева считает, что людям с инвалидностью стоит участвовать во Всероссийской премии «Безграничные возможности» хотя бы для того, чтобы громко заявить о себе, сообщает Псковское агентство информации.

Она объяснила, что заявки принимают по двум направлениям. Первое – персональное, где авторы делятся личными достижениями. Второе – для организаций, причём независимо от профиля: свои истории могут представить как НКО, помогающие людям с инвалидностью, так и государственные учреждения из сфер культуры, спорта и образования. «Это действительно уникальная возможность любому человеку с инвалидностью рассказать о себе», – подчеркнула Екатерина Ануфриева.

По её мнению, истории обладают мощным мотивационным зарядом. Узнав об успехах других, люди с инвалидностью могут сказать себе: «Он смог, значит и я смогу».

Премия помогает выйти и из информационной тени. Директор отметила, что о работе таких организаций зачастую осведомлены лишь их подопечные, родственники и близкие друзья. Конкурс же позволяет привлечь новую аудиторию: «Вдруг кто-то ищет, но не знает, что существует организация, которая готова помочь».

Директор библиотеки выделила направление «Норма жизни», в котором есть номинация «Территория равных возможностей». Екатерина Ануфриева уверена, что благодаря разнообразию категорий каждый найдёт подходящую для себя.

Сама библиотека уже подала заявку, представив один из своих проектов.

Напомним, премия «Безграничные возможности» включает два трека – «Люди без границ» (личные истории) и «Норма жизни» (проекты и практики в сфере инклюзии), всего 12 номинаций. Заявки принимают до 30 ноября.

Региональный этап пройдёт с 1 по 20 декабря, федеральный – с 10 января по 10 февраля 2027 года, по итогам которого будут выбраны 39 финалистов.

Награждение состоится в Москве 21-22 апреля 2027 года.