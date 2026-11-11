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Общество

Островские девятиклассники привезли победу с «Ворошиловского стрелка»

11 ноября 2026 года, 14:15

Первое место в общекомандном зачёте Всероссийского фестиваля «Ворошиловский стрелок» заняла сборная Псковской области – в её составе выступали девятиклассники Островской школы №7 Геннадий Михайлов и Ксения Подхалюзина. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном министерства молодёжной политики.

Островские девятиклассники привезли победу с «Ворошиловского стрелка»

Фото министерства молодежной политики Псковской области

В Анапу ребята поехали от военно-патриотического спортивного клуба «Допризывник». Конкуренцию им составили 136 школьников из 58 регионов. Соревновались в трёх видах спорта: отжиманиях, стрельбе стоя из пневматической винтовки и метании гранаты на дальность.

Островские девятиклассники привезли победу с «Ворошиловского стрелка»

Фото министерства молодежной политики Псковской области

Помимо командного золота, Геннадий Михайлов взял второе место в личном зачёте среди юношей, а в метании гранаты псковская команда стала третьей.

Оба школьника получили кубки и грамоты ДОСААФ России. В министерстве поздравили ребят и подчеркнули, что регион гордится их результатом.

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