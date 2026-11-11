«Кишечный грипп»: почему нельзя пить антибиотики и как спастись от обезвоживания

Привычное словосочетание «кишечный грипп» с точки зрения медицины не совсем корректно. Об этом «Псковской правде» сообщили в Псковской областной больницы.

На самом деле вирус гриппа атакует дыхательные пути. А то, что все привыкли называть «кишечным гриппом», – это вирусный гастроэнтерит. Его, как уточнили в медучреждении, чаще всего вызывают ротавирус, норовирус или аденовирус.

Распознать недуг можно по нескольким признакам. Внезапно накатывает тошнота, начинается многократная рвота. Живот крутит, появляются спазмы и урчание, а стул становится водянистым. Температура поднимается до 38-39 градусов, тело ломит, чувствуется слабость. Иногда добавляются легкое першение в горле или насморк.

Самое опасное здесь – обезвоживание. Требуется бить тревогу, если у человека сильно пересохло во рту, моча стала темной или пропала более чем на шесть часов, кружится голова. Особая осторожность нужна с маленькими детьми и пожилыми людьми.

Чтобы помочь человеку, первым делом необходимо наладить питье. Восполнять запас жидкости и солей нужно часто, но маленькими порциями – буквально по паре чайных ложек каждые 5-10 минут, чтобы не спровоцировать рвоту. Идеально подойдут специальные аптечные растворы вроде «Регидрона», а не просто вода. Также помогут сорбенты: активированный уголь, «Смекта» или «Энтеросгель» – они свяжут и выведут токсины. Питание в первые дни должно быть щадящим: рисовый отвар, сухари, кисель, бананы, печеные яблоки. Молочные продукты, овощи и фрукты, соки, кофе, жирное и сладкое лучше не есть. И не следует спешить принимать препараты, останавливающие диарею: так организм естественным путем избавляется от вируса.

Категорически запрещено пить антибиотики. Они не действуют на вирусы, зато убивают полезную микрофлору и только ухудшают состояние. Также под запретом газировка, молоко и крепкий чай – они усилят брожение и раздражение кишечника.

К врачу в срочном порядке следует обратиться, если рвота у пациента не прекращается и напоить его невозможно, в рвотных массах или стуле появилась кровь, температура выше 39 градусов не сбивается, а симптомы не проходят более трех дней.

Для профилактики «кишечного гриппа» достаточно часто и тщательно мыть руки с мылом, особенно после туалета и перед едой. Овощи и фрукты тоже нужно промывать как следует, а воду пить только кипяченую или бутилированную.