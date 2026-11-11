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Общество

Псковский аспирант стал первым в регионе лауреатом президентской стипендии

11 ноября 2026 года, 12:30

Молодой ученый из ПсковГУ Игорь Егоров удостоен стипендии президента России. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Псковский аспирант стал первым в регионе лауреатом президентской стипендии

Фото пресс-службы правительства Псковской области

Награду – свидетельство и нагрудный знак – аспиранту вручила первый заместитель губернатора Вера Емельянова. Церемония прошла 10 ноября в региональном правительстве. Разделить радость с Игорем Егоровым пришли министр образования Псковской области Александр Сорокин и его научный руководитель Василий Фролов.

Сегодня Игорь Егоров работает в лаборатории «Центр комплексного изучения проблем региональной безопасности». Престижной выплаты аспирант был удостоен по итогам конкурсного отбора среди молодых исследователей, чьи работы соответствуют приоритетам научно-технологического развития России.

Поздравляя аспиранта от имени губернатора Михаила Ведерникова, Вера Емельянова отметила: Игорь Егоров стал первым псковичом, победившим в этом отборе за всю трехлетнюю историю конкурса. По мнению первого заместителя главы региона, это отличный пример для других ученых Псковской области.

Научная работа Игоря Егорова посвящена советской внешней политике в отношении Эстонии в 1919-1939 годах. Исследование затрагивает один из ключевых приоритетов Стратегии научно-технологического развития РФ – укрепление национальной безопасности и противодействие деструктивному иностранному информационно-психологическому воздействию.

Молодой человек признался, что начал заниматься этой темой еще в студенческие годы, глубоко погрузившись в федеральные архивы. Его наставник Василий Фролов добавил, что работа имеет общероссийское значение: комплексных исследований по этой теме в стране пока нет, так что диссертация Игоря Егорова станет первой.

Сейчас аспирант продолжает работать над научным трудом и готовится к защите.

Вера Емельянова пожелала ему успехов и выразила надежду, что после обучения он останется в родном регионе и объединит вокруг себя новых талантливых ученых.

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