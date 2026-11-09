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Общество

В Пскове завершили первую нитку нового канализационного трубопровода

9 ноября 2026 года, 12:40

На участке от насосной станции на улице И. Головко до улицы Вокзальной в Пскове завершается реконструкция напорных трубопроводов канализации. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе МП г. Пскова «Горводоканал».

В Пскове завершили первую нитку нового канализационного трубопровода

Фото МП г. Пскова «Горводоканал»

В ходе работ старую изношенную сеть заменяют двумя полиэтиленовыми трубами диаметром 300 мм. Длина каждой составляет 526,5 метра, а две параллельные линии нужны для того, чтобы при авариях можно было быстро перенаправить стоки.

На предприятии подчеркнули, что первая нитка уже готова и скоро будет запущена, укладку второй планируют закончить в ноябре текущего года.

Как отметил главный инженер предприятия Андрей Алябьев, подрядчикам пришлось непросто: трасса идет вплотную к частным домам, улицы слишком узкие для свободного проезда и маневров спецтехники, а под землей проложено множество других коммуникаций. Ситуацию усугубила и близость железной дороги, из-за которой потребовались дополнительные меры безопасности и согласования.

Чтобы не разрушать городскую инфраструктуру, специалисты использовали бестраншейные технологии. Старую трубу разбуривали с установкой новой, а на участке под проезжей частью улицы Советской Армии применили метод РОЛЛДАУН: сжатую полиэтиленовую трубу протягивали внутри старой. 

Это позволило не вскрывать асфальт и не перекрывать движение. 

В «Горводоканале» рассчитывают, что обновленная система сделает работу канализации стабильнее и снизит вероятность аварий.

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