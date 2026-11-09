Готовый шаблон заявления по вопросам отопления появился в «Госуслуги Дом»

Новая функция появилась в обновленном мобильном приложении «Госуслуги Дом». Теперь пользователи могут воспользоваться готовый шаблон заявления для обращения в управляющую организацию из-за ненормативной температуры в квартире. Об этом сообщается в группе приложения «Госуслуги Дом» в социальной сети «ВКонтакте».

Новая функция пригодится, если температура в квартире не соответствует норме.

По словам разработчиков, качество ответа на обращение во многом зависит от того, насколько грамотно оно составлено, а ссылки на российское законодательство, в частности, помогают получить более полный и конкретный ответ.

При отклонении температуры от нормы приложение, помимо совета позвонить в аварийно-диспетчерскую службу, предложит сразу заполнить заявление. В текст уже включены необходимые правовые ссылки и просьба прислать специалиста для замера.

Акт о нарушении качества отопления дает право на перерасчет.

Чтобы воспользоваться функцией, нужно открыть раздел «Заявки», выбрать «Новая заявка», затем «Квартира», «Отопление» и пункт «Холодно/жарко в квартире». После надо нажать «Создать заявку» – шаблон заполнится автоматически.