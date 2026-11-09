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Общество

«Кванториум Псков» впервые проведет межрегиональный Медиамарафон

9 ноября 2026 года, 11:51

Впервые в Пскове с 11 по 13 ноября пройдет очный межрегиональный Медиамарафон для юных создателей контента. Об этом «Псковской правде» сообщили в детском технопарке «Кванториум Псков».

«Кванториум Псков» впервые проведет межрегиональный Медиамарафон

Фото: детского технопарка «Кванториум Псков»

Участниками хакатона станут команды медийщиков в возрасте от 12 до 18 лет. В каждой – по три человека, которых будет сопровождать наставник старше 18 лет. 

За три дня командам предстоит выполнить четыре задания с жесткими ограничениями по времени. Победит тот, кто наберет больше баллов и возглавит турнирную таблицу. Помимо ценных подарков от спонсоров и партнеров, участников ждет атмосферная программа для знакомства друг с другом и с городом.

Чтобы попасть на Медиамарафон, команде нужно пройти отбор. Специальных творческих заданий не будет — организаторы оценят резюме участников. В заявке необходимо указать навыки, опыт и компетенции в медиасфере: чем шире набор умений, тем выше шансы на успех. Прием заявок продлится до 1 октября 2026 года, а список прошедших отбор опубликуют 6 октября. Шаблон резюме и подробная информация доступны на сайте мероприятия. Генеральным партнером выступает объединение предпринимателей «Деловая Россия. Псковская область».

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