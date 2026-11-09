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Общество

Псковичам напомнили о правилах безопасности на железной дороге

9 ноября 2026 года, 12:18

Железная дорога остается зоной повышенной опасности, и ежегодно сотрудники РЖД работают над совершенствованием методов обеспечения безопасности на объектах инфраструктуры.

Псковичам напомнили о правилах безопасности на железной дороге

Фото: ОАО «РЖД»

Граждан призывают быть бдительными вблизи объектов железнодорожного транспорта, беречь свою жизнь и предупреждать об угрозах окружающих. В компании перечислили несколько простых правил, которые помогают сохранить жизнь.

Прежде чем переходить пути, нужно снять капюшон и наушники, чтобы слышать и видеть, что происходит вокруг. Телефон стоит убрать – ни одно сообщение не стоит жизни человека. Переходить железную дорогу следует только в оборудованных местах, не срезая путь через рельсы и не игнорируя мосты и настилы. Кроме того, в компании попросили не спешить: поезд нельзя перебежать, его нужно переждать.

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