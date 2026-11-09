Псковичам напомнили о правилах безопасности на железной дороге

Граждан призывают быть бдительными вблизи объектов железнодорожного транспорта, беречь свою жизнь и предупреждать об угрозах окружающих. В компании перечислили несколько простых правил, которые помогают сохранить жизнь.

Прежде чем переходить пути, нужно снять капюшон и наушники, чтобы слышать и видеть, что происходит вокруг. Телефон стоит убрать – ни одно сообщение не стоит жизни человека. Переходить железную дорогу следует только в оборудованных местах, не срезая путь через рельсы и не игнорируя мосты и настилы. Кроме того, в компании попросили не спешить: поезд нельзя перебежать, его нужно переждать.