Псковская область впервые приняла межрегиональные соревнования по спортивному туризму

В поселке Сосновый Бор Себежского района прошли масштабные межрегиональные соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. Об этом «Псковской правде» сообщили в Законодательном Собрании Псковской области.

Турнир, состоявшийся 7 и 8 ноября, собрал более 100 сильнейших спортсменов. За победу боролись команды из Санкт-Петербурга, а также Вологодской, Новгородской, Ленинградской, Калининградской, Тульской и Смоленской областей.

Депутат Законодательного Собрания Псковской области Дарья Козьякова на открытии отметила, что соревнования такого уровня в регионе проводятся впервые.

«География участников действительно впечатлила: чтобы принять участие в наших стартах, команды летели на самолетах и ехали поездами из разных уголков страны, преодолевая сотни километров», – подчеркнула парламентарий.