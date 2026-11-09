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Спорт / Соревнования

Псковская область впервые приняла межрегиональные соревнования по спортивному туризму

9 ноября 2026 года, 13:00

В поселке Сосновый Бор Себежского района прошли масштабные межрегиональные соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. Об этом «Псковской правде» сообщили в Законодательном Собрании Псковской области.

Псковская область впервые приняла межрегиональные соревнования по спортивному туризму

Фото предоставлено пресс-службой ЗакСобрания Псковской области

Турнир, состоявшийся 7 и 8 ноября, собрал более 100 сильнейших спортсменов. За победу боролись команды из Санкт-Петербурга, а также Вологодской, Новгородской, Ленинградской, Калининградской, Тульской и Смоленской областей.

Депутат Законодательного Собрания Псковской области Дарья Козьякова на открытии отметила, что соревнования такого уровня в регионе проводятся впервые. 

«География участников действительно впечатлила: чтобы принять участие в наших стартах, команды летели на самолетах и ехали поездами из разных уголков страны, преодолевая сотни километров», – подчеркнула парламентарий.

Псковская область впервые приняла межрегиональные соревнования по спортивному туризму

Фото предоставлено пресс-службой ЗакСобрания Псковской области

Параллельно с турниром прошел областной этап «Золотая восьмерка», в котором участвовали порядка 170 человек. Псковскую область представляли спортсмены из Великих Лук, Плюссы и Себежа. Команду готовил тренер Александр Белов.

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