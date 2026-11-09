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Происшествия

Под Великими Луками сгорел автомобиль Volkswagen Passat

9 ноября 2026 года, 12:20

В деревне Сафроново Великолукского муниципального округа огонь уничтожил автомобиль Volkswagen Passat B3 1991 года выпуска. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

Под Великими Луками сгорел автомобиль Volkswagen Passat

Фото редакции

Возгорание произошло утром в субботу, 7 ноября. Салон машины выгорел полностью.

Согласно предварительным данным, причиной стало несоблюдение правил технической эксплуатации электрооборудования транспортного средства.

На месте работали два сотрудника пожарной охраны и одна единица техники.

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