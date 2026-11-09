Под Великими Луками сгорел автомобиль Volkswagen Passat

В деревне Сафроново Великолукского муниципального округа огонь уничтожил автомобиль Volkswagen Passat B3 1991 года выпуска. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.
В деревне Сафроново Великолукского муниципального округа огонь уничтожил автомобиль Volkswagen Passat B3 1991 года выпуска. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.
Возгорание произошло утром в субботу, 7 ноября. Салон машины выгорел полностью.
Согласно предварительным данным, причиной стало несоблюдение правил технической эксплуатации электрооборудования транспортного средства.
На месте работали два сотрудника пожарной охраны и одна единица техники.