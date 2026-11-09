Катера на Талабские острова перевезли рекордные 15,2 тысячи пассажиров

Муниципальные катера, курсирующие между материковой частью Псковского района и Талабскими островами, завершили навигацию 8 ноября. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Федорова в своем канале в мессенджере МАХ.

По ее словам, сезон стартовал 24 апреля.

В этом году его продлили на четыре дня дольше обычного: обычно флотилия завершала работу 4 ноября, но погода позволила без рисков сдвинуть сроки.

Как отметила Наталья Федорова, за сезон перевезли 15 275 пассажиров – порог в 15 тысяч человек преодолен впервые. В прошлом году этот показатель составлял 13 633 человека, то есть рост превысил полтысячи. Из общего числа пассажиров 6,9 тысяч человек перевезли по расписанию, а 8,4 тысяч человек – в составе туристических групп. Глава района связала это с растущим интересом гостей к архипелагу.

Три пассажирских судна – «Иван Белов», «Талабск» и «Ян Залит» – за сезон совершили 427 рейсов. Отдельно Наталья Федорова поблагодарила экипаж грузовой лодки «Чайка», которая в текущем сезоне сделала 83 рейса, в том числе 49 – для вывоза твердых коммунальных отходов с Талабских островов.

В ближайшее время суда поднимут из воды и поставят на зимнюю стоянку.