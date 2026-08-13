Истоки перемен

Сюда едут не за впечатлениями и не за туристическими маршрутами. В Псково-Печерский монастырь и Паломнический центр возвращаются снова и снова, потому что здесь, среди древних стен и тихих пейзажей, происходит что-то очень важное с самим человеком. Участники Всероссийского проекта «Истоки» в один голос признаются: однажды побывав здесь, невозможно забыть это чувство — будто наконец-то вернулся домой. Подробности — в материале «Псковской правды».

Возраст не имеет значения

Когда Ксения Михеева листала чаты перед поездкой, ей становилось тревожно. Кругом — 18 — 20 лет, максимум 25. А ей уже за тридцать. «Господи, куда я еду вообще?» — спрашивала она себя. Но уже в первые дни на проекте все сомнения растаяли. «В «Истоках» возрастные границы просто стираются, — говорит она. — Неважно, сколько тебе лет: 18, 35 или даже больше — это совершенно не имеет значения. Здесь царит атмосфера, которая показывает: есть люди, стремящиеся к большему, готовые действовать. Их головы полны идей, и они готовы не просто говорить о них, а воплощать их в жизнь».



Здесь действительно не делят людей по возрасту — важнее желание развиваться, создавать новое и быть частью общего дела. Участники московской делегации, привыкшие к быстрому ритму столицы, в Печорах словно замедляются. Ангелина Расторгуева признается, что с первых минут на территории монастыря почувствовала особую атмосферу.



«Это безумно теплые чувства, — отмечает она. — Как только в первый день заходишь на территорию, сразу понимаешь: я дома. Наслаждаешься природой, этим тихим и спокойным местом. Будто переключаешься на другую скорость. Как сказал наш куратор, — на 0,25».

Обретение веры и любви

Некоторые участники приезжают в «Истоки» в качестве экскурсоводов, чтобы рассказывать другим об истории обители. Но в итоге открывают для себя нечто гораздо большее. Так произошло с Дарьей Филипповой. До поездки она почти ничего не знала ни о Псково-Печерском монастыре, ни о Паломническом центре. Однако пребывание в Печорах стало для нее началом пути к вере.



«Здесь мне удалось найти нечто большее — заглянуть внутрь себя. Это помогло мне прийти к вере по-настоящему: обрести любовь к Богу, к людям, которые рядом, и найти путь к себе», — говорит она. Нина Лукманова до участия в проекте была далека от церкви и признается, что поначалу даже робела перед священниками. Но «Истоки» помогли ей сделать первые шаги к воцерковлению.



«Приезд на «Истоки» положил начало моему воцерковлению, — говорит она. — Признаюсь, сложно было сначала заходить в храм, но я как-то потихонечку, аккуратненько начинала свой путь. И через два года я крестилась».

Идеи, которые становятся делом

«Истоки» — это пространство, где идеи получают поддержку и превращаются в реальные проекты. Альбина Карпова рассказала, что именно здесь у нее появилась мысль создать программу профориентации для ребят с интеллектуальными нарушениями. «Один из советников рассказал, что у них уже работает проект по профориентации для детей с нарушением зрения. Тогда я решила: нужно попробовать реализовать подобную инициативу и для ребят с интеллектуальными нарушениями», — отметила она.



По словам Ангелины Расторгуевой, проекты, которые придумывают участники, позволяют человеку почувствовать свою востребованность и принести пользу окружающим. «Когда создаешь такие проекты, чувствуешь, что ты нужен. Мы — существа социальные, и каждому важно ощущать свою значимость для общества. «Истоки»прекрасны тем, что, приезжая сюда, мы оставляем здесь частичку себя: для кого-то становимся друзьями, для кого-то создаем программу, а кому-то просто дарим надежду», - говорит девушка.

Друзья, которые не забывают

Участие в проекте для многих становится началом крепкой дружбы. Ксения Михеева признается, что люди, с которыми она познакомилась во время первого заезда, остались важной частью ее жизни. «У меня появились друзья, с которыми я хорошо общаюсь. Мы до сих пор не только переписываемся, но и встречаемся, общаемся, дарим друг другу подарки», — говорит она.



Василиса Нелегкова отмечает, что именно из-за людей хочется возвращаться в Печоры снова и снова. «Здесь не просто люди собираются, а люди сострадающие, милосердные, которые всегда готовы прийти на помощь, будут с тобой в молитве и могут просто приехать и поддержать. На «Истоки» мы возвращаемся за людьми», — подчеркнула она.