Уникальный курганный могильник с трупосожжениями могут найти при раскопках в Пскове

Уникальный дохристианский курганный могильник X – начала XI века может быть обнаружен в ходе археологических раскопок в центре Пскова. Исследования начнутся в конце августа, сообщила в ходе брифинга в медиацентре Псковского агентства информации директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова.

По её словам, именно этот объект представляет наибольший интерес для ученых. Могильник, который относится к эпохе до крещения Руси, представляет собой курганные захоронения с трупосожжениями. Подобные памятники в этом районе уже изучались археологами в период с 1968 по 1991 год, однако новые раскопки могут дать дополнительный материал для понимания ранней истории Пскова.

Археолог уточнила, что раскопки будут проходить на двух участках общей площадью около 320–350 квадратных метров, которые расположены по коротким осям прямоугольного здания площадью 3 тыс. кв. м. Первый участок, площадью примерно 160 квадратных метров, находится ближе к медиацентру – там мощность культурного слоя меньше, и работы начнутся уже в конце августа. Второй участок, который отличается большей глубиной, планируют исследовать весной следующего года.

Марина Кулакова пояснила, что мощность культурного слоя на глубоком участке достигает двух метров с понижением в сторону улицы Карла Маркса. При этом она подчеркнула, что территория, где расположен могильник, в древности представляла собой повышенное плато, поэтому меньшее залегание слоя не означает отсутствия ценных находок. «Самое интересное будет внизу. А самое интересное – дохристианский могильник X – начала XI века. Это именно курганный могильник, были курганные могильники с трупосожжениями», – уточнила директор Археологического центра.

В настоящий момент участок уже подготовлен к работам: произведена разметка, срезан асфальт, и с застройщиком согласовываются детали проведения раскопок.