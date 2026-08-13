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Общество

Более 1,5 тысячи тонн фруктов и ягод ввезли в Россию через Псковскую область с начала лета

13 августа 2026 года, 15:30

Более 1,5 тысячи тонн фруктов и ягод ввезли в Россию через Псковскую область с начала лета. Подкарантинная продукция поступила из Белоруссии, сообщили «Псковской правде» в Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Более 1,5 тысячи тонн фруктов и ягод ввезли в Россию через Псковскую область с начала лета

Фото Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

По данным на 5 августа, через российско-белорусский участок госграницы России ввезли 667 тонн клубники, 373,4 тонны голубики, 216,6 тонн малины, 52 тонны яблок, 192,3 тонны смородины, 39 тонн вишни, 3,5 тонны ежевики, 32 тонны крыжовника и не только.

Более 1,5 тысячи тонн фруктов и ягод ввезли в Россию через Псковскую область с начала лета

Фото Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

«Основной объём поступившей растительной продукции проследовал в Москву, Санкт-Петербург, Псков, Волоколамск, Тулу, Воронеж, Калугу, Тверь, Смоленск, Ростов и Брянск», – поделились в межрегиональном управлении Россельхознадзора.

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