Более 1,5 тысячи тонн фруктов и ягод ввезли в Россию через Псковскую область с начала лета. Подкарантинная продукция поступила из Белоруссии, сообщили «Псковской правде» в Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора.



По данным на 5 августа, через российско-белорусский участок госграницы России ввезли 667 тонн клубники, 373,4 тонны голубики, 216,6 тонн малины, 52 тонны яблок, 192,3 тонны смородины, 39 тонн вишни, 3,5 тонны ежевики, 32 тонны крыжовника и не только.