В Пскове ушла из жизни детский врач-эндокринолог Юлия Солдатова. Об этом «Псковской правде» сообщили в Псковской детской областной больнице.

Чуткость, профессионализм и искренняя забота о маленьких пациентах навсегда останутся в памяти коллег и семей, которым детский специалист помогла.

«Юлия Георгиевна посвятила себя благородному делу – здоровью детей, и её труд – настоящий пример преданности профессии», – отметили в больнице.

Прощание с Юлией Солдатовой пройдет в пятницу, 14 августа, в 11:00 в церкви Пророка Илии в Пскове, расположенной по адресу: улица Волкова, 9а.