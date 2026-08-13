Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В Пскове ушла из жизни детский врач-эндокринолог Юлия Солдатова

13 августа 2026 года, 11:39

В Пскове ушла из жизни детский врач-эндокринолог Юлия Солдатова. Об этом «Псковской правде» сообщили в Псковской детской областной больнице.

В Пскове ушла из жизни детский врач-эндокринолог Юлия Солдатова

Фото Псковской детской областной больницы

Чуткость, профессионализм и искренняя забота о маленьких пациентах навсегда останутся в памяти коллег и семей, которым детский специалист помогла.

«Юлия Георгиевна посвятила себя благородному делу – здоровью детей, и её труд – настоящий пример преданности профессии», – отметили в больнице.

Прощание с Юлией Солдатовой пройдет в пятницу, 14 августа, в 11:00 в церкви Пророка Илии в Пскове, расположенной по адресу: улица Волкова, 9а.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

На ралли «Пушкинские Горы» выйдут 64 экипажа
В Дедовичах горел автомобиль ВАЗ
Великие Луки с размахом отпразднуют свое 860-летие
Чудотворная икона Божией Матери «Умиление» из Печор прибыла на Камчатку
Суд в Пскове приговорил Льва Шлосберга* к 11 годам колонии
В Пскове снова забил фонтан у Рижской гостиницы
В Великолукском районе на мосту через реку Вскувица смонтировали балки пролетного строения
В Островском районе пройдут региональные соревнования по лыжероллерам
Марина Гаращенко: Центры здоровья в Великих Луках и Пскове будут флагманскими

Комментарии

Авторизация
No comments
Истоки перемен

Общество
13 августа 15:05

Истоки перемен

Почему молодежь возвращается в Печоры
Молодо-зелено

Общество / Экология
12 августа 12:23

Молодо-зелено

Как берегут природу Псковской области
«Я хочу вернуться»

Общество / Образование
7 августа 12:31

«Я хочу вернуться»

Псков впечатлил молодежь из-за рубежа