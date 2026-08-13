Незаконный оборот наркотиков пресекли транспортные полицейские в Великих Луках. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

В ходе же осмотра места жительства иностранца была выявлена партия таблеток без каких-либо индивидуальных упаковок неизвестного происхождения.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали вблизи железнодорожной станции «Великие Луки» 39-летнего уроженца ближнего зарубежья. При досмотре транспортные полицейские изъяли порошок белого цвета.

Как показало исследование, изъятое – наркотические средства МДМА, общая масса которого составила 35 граммов, и мефедрон общим весом 50 граммов. Мужчина планировал сбывать эти запрещенные вещества на территории Псковской области.

По данному факту было возбуждено уголовное дело в рамках части 3 статьи 30 – пункта 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере). Мужчине выдали подписку о невыезде.