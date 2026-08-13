На 37,8 млрд рублей исполнены доходы бюджета Псковской области на 1 августа текущего года, что составило 54,6% к годовым значениям. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном министерстве финансов.
На 37,8 млрд рублей исполнены доходы бюджета Псковской области на 1 августа текущего года, что составило 54,6% к годовым значениям. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном министерстве финансов.
Неналоговые и налоговые доходы бюджета Псковской области составили 21,5 млрд рублей (56,4% к годовым назначениям).
«Расходы областного бюджета Псковской области исполнены в сумме 40,1 млрд рублей, что составило 55,2% к годовым назначениям», – сообщили в министерстве.
По предварительным данным, дефицит составляет 2,3 млрд рублей.