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Политика / Финансы

На 37,8 млрд рублей исполнены доходы бюджета Псковской области на 1 августа

13 августа 2026 года, 09:45

На 37,8 млрд рублей исполнены доходы бюджета Псковской области на 1 августа текущего года, что составило 54,6% к годовым значениям. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном министерстве финансов.

На 37,8 млрд рублей исполнены доходы бюджета Псковской области на 1 августа

Фото Дарьи Хватковой

Неналоговые и налоговые доходы бюджета Псковской области составили 21,5 млрд рублей (56,4% к годовым назначениям).

«Расходы областного бюджета Псковской области исполнены в сумме 40,1 млрд рублей, что составило 55,2% к годовым назначениям», – сообщили в министерстве.

По предварительным данным, дефицит составляет 2,3 млрд рублей.

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