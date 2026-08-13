Более 14 млн рублей выделили Стругокрасненскому району на подготовку к отопительному сезону, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем канале в МАХ.

По его словам, в котельной на улице Мира запустили в работу котел на щепе мощностью 1,5 МВт с дополнительной дымовой трубой и сопутствующим оборудованием.

Проведенные работы, как отметил Михаил Ведерников, позволили повысить качество теплоснабжения. Общая мощность котельной теперь превышает 5,6 МВт.

Глава Стругокрасненского района Александр Волков, в свою очередь, рассказал, что в ходе капитального ремонта в текущем году на объекте также заменят насосы.

«Сэкономленные на торгах средства будут направлены на комплектующие для ремонта местных водопроводных сетей», – рассказал губернатор.