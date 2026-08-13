Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Более 14 млн рублей выделили Стругокрасненскому району на подготовку к отопительному сезону

13 августа 2026 года, 12:00

Более 14 млн рублей выделили Стругокрасненскому району на подготовку к отопительному сезону, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем канале в МАХ.

Более 14 млн рублей выделили Стругокрасненскому району на подготовку к отопительному сезону

Фото пресс-службы правительства Псковской области

По его словам, в котельной на улице Мира запустили в работу котел на щепе мощностью 1,5 МВт с дополнительной дымовой трубой и сопутствующим оборудованием.

Проведенные работы, как отметил Михаил Ведерников, позволили повысить качество теплоснабжения. Общая мощность котельной теперь превышает 5,6 МВт.

Глава Стругокрасненского района Александр Волков, в свою очередь, рассказал, что в ходе капитального ремонта в текущем году на объекте также заменят насосы.

«Сэкономленные на торгах средства будут направлены на комплектующие для ремонта местных водопроводных сетей», – рассказал губернатор.

Более 14 млн рублей выделили Стругокрасненскому району на подготовку к отопительному сезону

Фото пресс-службы правительства Псковской области

Помимо этого, на протяжении трех лет муниципалитет через инициативный проект ремонтирует теплотрассу. На данный момент работы близятся к завершению.

«Сейчас котельная надёжно обеспечивает теплом более тысячи жителей многоквартирных и частных домов, а также важные социальные объекты, включая детский сад «Солнышко» и спорткомплекс», – подчеркнул Михаил Ведерников и напомнил, что прошлые пять лет Стругокрасненский район в общей сложности привлек порядка 400 млн рублей.

Губернатор обратил внимание на то, что только в этом году данный показатель составил около 300 млн рублей. «Разница очевидна. Рассчитываю, что и команда муниципалитета, и сами жители будут активнее включаться в работу по привлечению дополнительных средств на развитие территорий», – подытожил глава региона.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

На ралли «Пушкинские Горы» выйдут 64 экипажа
В Дедовичах горел автомобиль ВАЗ
Великие Луки с размахом отпразднуют свое 860-летие
Чудотворная икона Божией Матери «Умиление» из Печор прибыла на Камчатку
Суд в Пскове приговорил Льва Шлосберга* к 11 годам колонии
В Пскове снова забил фонтан у Рижской гостиницы
В Великолукском районе на мосту через реку Вскувица смонтировали балки пролетного строения
В Островском районе пройдут региональные соревнования по лыжероллерам
Марина Гаращенко: Центры здоровья в Великих Луках и Пскове будут флагманскими

Комментарии

Авторизация
No comments
Истоки перемен

Общество
13 августа 15:05

Истоки перемен

Почему молодежь возвращается в Печоры
Молодо-зелено

Общество / Экология
12 августа 12:23

Молодо-зелено

Как берегут природу Псковской области
«Я хочу вернуться»

Общество / Образование
7 августа 12:31

«Я хочу вернуться»

Псков впечатлил молодежь из-за рубежа