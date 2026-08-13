Более 14 млн рублей выделили Стругокрасненскому району на подготовку к отопительному сезону, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем канале в МАХ.
Более 14 млн рублей выделили Стругокрасненскому району на подготовку к отопительному сезону, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем канале в МАХ.
По его словам, в котельной на улице Мира запустили в работу котел на щепе мощностью 1,5 МВт с дополнительной дымовой трубой и сопутствующим оборудованием.
Проведенные работы, как отметил Михаил Ведерников, позволили повысить качество теплоснабжения. Общая мощность котельной теперь превышает 5,6 МВт.
Глава Стругокрасненского района Александр Волков, в свою очередь, рассказал, что в ходе капитального ремонта в текущем году на объекте также заменят насосы.
«Сэкономленные на торгах средства будут направлены на комплектующие для ремонта местных водопроводных сетей», – рассказал губернатор.
Помимо этого, на протяжении трех лет муниципалитет через инициативный проект ремонтирует теплотрассу. На данный момент работы близятся к завершению.
«Сейчас котельная надёжно обеспечивает теплом более тысячи жителей многоквартирных и частных домов, а также важные социальные объекты, включая детский сад «Солнышко» и спорткомплекс», – подчеркнул Михаил Ведерников и напомнил, что прошлые пять лет Стругокрасненский район в общей сложности привлек порядка 400 млн рублей.
Губернатор обратил внимание на то, что только в этом году данный показатель составил около 300 млн рублей. «Разница очевидна. Рассчитываю, что и команда муниципалитета, и сами жители будут активнее включаться в работу по привлечению дополнительных средств на развитие территорий», – подытожил глава региона.