Важность единых правил воспитания дома и в группе объяснила заведующая детским садом в Пскове

Заведующая детским садом «Чебурашка» Виолетта Кобак в эфире программы «Шпаргалка для родителей» директора гимназии №29 Пскова Елены Синёвой на радиостанции «7 НЕБО» сегодня, 13 августа, рассказала, почему важно создавать дома и в детском саду единое пространство воспитания для ребенка. Об этом пишет ПАИ.

«Это очень важный вопрос, мы стараемся в него углубляться и развиваться в этом направлении. Я считаю, что взаимодействие детского сада и семьи критически важно, так как обеспечивает единство требований к ребёнку», – поделилась гостья студии.

По её словам, единые требования от воспитателей и педагогов детского сада помогают ребенку чувствовать себя комфортно и лучше справляться со стрессом.

Помимо этого, подобного рода взаимодействие повышает авторитет взрослых.

«Дети видят уважение между педагогами и родителями. А ещё это помогает более быстрой адаптации ребёнка в детском саду и более быстрой помощи – легче заметить и скорректировать возникающие проблемы», – заключила заведующая детсадом.

Напомним, передача выходит в эфир каждый четверг в 09:20, 12:20, 20:20.