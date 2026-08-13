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Происшествия

Бесхозные сараи горели на улице Щорса в Великих Луках

13 августа 2026 года, 15:08

Бесхозные сараи горели на улице Щорса в Великих Луках. Об этом сообщает «Великолукская правда. Новости» со ссылкой на отдел надзорной деятельности по городу.

Бесхозные сараи горели на улице Щорса в Великих Луках

Фото: ОНД по г. Великие Луки

Информация о возгорании в объединенном дворе по улицам Щорса,7 и Заслонова №34 и №36 поступила на пульт дежурного вечером в среду, 12 августа. В процессе пожара в восьми сараях горел мусор. Прибывшие огнеборцы оперативно ликвидировали горение. В результате происшествия никто не пострадал.

Пожар, предварительно, начался из-за неосторожного обращения с огнем.

В редакции уточнили, что местные жители давно обращались к городским властям с просьбой снести расположенные в объединенном дворе бесхозные сараи, чтобы освободить место для стоянки машин и оборудования футбольного поля для детей.

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