Панферов: Отделение торакальной хирургии в Пскове не закрыто, а перепрофилировано

Информация о закрытии отделения торакальной хирургии в Псковской областной больнице не соответствует действительности – профиль передан в онкологический диспансер, а койки сохранены в филиале в Пскове. Об этом в эфире «Среды обитания» на «Серебряном дожде» сообщил главврач учреждения Евгений Панферов.

Он пояснил, что большая часть торакальной хирургии связана с онкологией, поэтому профиль логично был передан в Псковский областной онкодиспансер.

«В Псковской областной больнице по адресу улица Коммунальная, в городском филиале, существовало отделение хирургии с койками торакальной хирургии. Эти койки там функционируют. Просто произошла такая трансплантация медицинской помощи по адресам и специалистам», – прокомментировал Евгений Панферов.

Он также отметил, что происходящие в больнице переформатирование отделений требует настройки маршрутизации пациентов. Этот процесс почти завершен.