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Общество

Схема дорожной организации изменилась на перекрестке улиц Вокзальной и Льва Толстого в Пскове

13 августа 2026 года, 12:40

Схема дорожной организации изменилась на перекрестке улиц Вокзальной и Льва Толстого в Пскове, сообщил в своем Telegram-канале глава города Борис Елкин.

Схема дорожной организации изменилась на перекрестке улиц Вокзальной и Льва Толстого в Пскове

Фото из соцсетей Бориса Елкина

По его словам, в направлении Речной из центра движение теперь осуществляется по трем полосам. Левая полоса ведет только налево в направлении площади Декабриста Пущина, центральная полоса – только прямо в направлении улицы Речной, крайняя правая полоса – только направо в направлении Октябрьского проспекта.

Борис Елкин отметил, что специалисты в том числе выполнили переустройство светофорного объекта, добавив «поворот налево» с отдельной фазой работы.

Отдельно глава Пскова сообщил, что у подъездов дома №48 по улице Вокзальной со временем износился асфальт. В качестве временных мер там произведут подсыпку ФАМом. В перспективе же дворовый проезд планируется отремонтировать.

На прошлой неделе силами администрации города в том дворе снесли кирпичную разваливавшуюся застройку у детской площади, представлявшую серьезную опасность.

«По этому поводу поступало множество обращений. Комиссия обследовала пристройку, после чего было принято решение о её демонтаже», – уточнил он.

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