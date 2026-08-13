Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В нацпарке «Себежский» пройдет фестиваль печеной картошки

13 августа 2026 года, 13:00

19 сентября в национальном парке «Себежский» пройдет фестиваль печеной картошки. Об этом «Псковской правде» сообщили организаторы мероприятия.

В нацпарке «Себежский» пройдет фестиваль печеной картошки

Фото предоставлено организатором

Фестиваль начнется в 12:00 на территории экспозиции «Музей дров» в деревне Рудня Себежского района. Событие будет приурочено к Году единства народов России.

Фестиваль будет выдержан в стилистике 1950-1980-х годов. Гости смогут окунуться в атмосферу поездок на картошку, песен у костра, походов с палатками и танцев в сельских клубах. Организаторы уделят внимание популяризации профессий лесной отрасли – в третье воскресенье сентября празднуется День работника леса.

В программе фестиваля печеной картошки – квест «Лесной детектив», участие в котором примут сотрудники заповедных территорий России и Республики Беларусь. По итогам мероприятия будут определены сильнейшие специалисты.

Попасть на фестиваль может любой желающий. Вход свободный.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

На ралли «Пушкинские Горы» выйдут 64 экипажа
В Дедовичах горел автомобиль ВАЗ
Великие Луки с размахом отпразднуют свое 860-летие
Чудотворная икона Божией Матери «Умиление» из Печор прибыла на Камчатку
Суд в Пскове приговорил Льва Шлосберга* к 11 годам колонии
В Пскове снова забил фонтан у Рижской гостиницы
В Великолукском районе на мосту через реку Вскувица смонтировали балки пролетного строения
В Островском районе пройдут региональные соревнования по лыжероллерам
Марина Гаращенко: Центры здоровья в Великих Луках и Пскове будут флагманскими

Комментарии

Авторизация
No comments
Истоки перемен

Общество
13 августа 15:05

Истоки перемен

Почему молодежь возвращается в Печоры
Молодо-зелено

Общество / Экология
12 августа 12:23

Молодо-зелено

Как берегут природу Псковской области
«Я хочу вернуться»

Общество / Образование
7 августа 12:31

«Я хочу вернуться»

Псков впечатлил молодежь из-за рубежа