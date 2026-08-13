В нацпарке «Себежский» пройдет фестиваль печеной картошки

19 сентября в национальном парке «Себежский» пройдет фестиваль печеной картошки. Об этом «Псковской правде» сообщили организаторы мероприятия.

Фестиваль начнется в 12:00 на территории экспозиции «Музей дров» в деревне Рудня Себежского района. Событие будет приурочено к Году единства народов России.

Фестиваль будет выдержан в стилистике 1950-1980-х годов. Гости смогут окунуться в атмосферу поездок на картошку, песен у костра, походов с палатками и танцев в сельских клубах. Организаторы уделят внимание популяризации профессий лесной отрасли – в третье воскресенье сентября празднуется День работника леса.

В программе фестиваля печеной картошки – квест «Лесной детектив», участие в котором примут сотрудники заповедных территорий России и Республики Беларусь. По итогам мероприятия будут определены сильнейшие специалисты.

Попасть на фестиваль может любой желающий. Вход свободный.