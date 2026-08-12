Главврач больницы опроверг миф о выгоде длительного пребывания пациентов в стационаре

Продолжительность пребывания пациента на койке не влияет на размер оплаты больнице за оказанную помощь. Об этом заявил главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панферов в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь», комментируя распространенное заблуждение.

Он пояснил, что оплата производится за законченный случай лечения, независимо от того, сколько дней пациент провел в стационаре – четыре, десять или пятнадцать.

«Стоимость законченного случая оказания медицинской помощи одна. Поэтому современные больницы заинтересованы в современных технологиях. Чем быстрее пациент встанет на ноги, тем хорошо и врачам, и пациенту», – отметил главврач

Он добавил, что короткий срок пребывания позволяет увеличить оборот койки и, следовательно, принять больше пациентов, сократив время ожидания плановой помощи. «Мы получаем оплату из средств территориального фонда ОМС именно за законченный случай оказания медицинской помощи», – подытожил гость студии.