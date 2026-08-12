Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
1

Общество / Здоровье

Главврач больницы опроверг миф о выгоде длительного пребывания пациентов в стационаре

12 августа 2026 года, 15:08

Продолжительность пребывания пациента на койке не влияет на размер оплаты больнице за оказанную помощь. Об этом заявил главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панферов в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь», комментируя распространенное заблуждение.

Главврач больницы опроверг миф о выгоде длительного пребывания пациентов в стационаре

Фото: Валерия Лагуткина

Он пояснил, что оплата производится за законченный случай лечения, независимо от того, сколько дней пациент провел в стационаре – четыре, десять или пятнадцать.

«Стоимость законченного случая оказания медицинской помощи одна. Поэтому современные больницы заинтересованы в современных технологиях. Чем быстрее пациент встанет на ноги, тем хорошо и врачам, и пациенту», – отметил главврач

Он добавил, что короткий срок пребывания позволяет увеличить оборот койки и, следовательно, принять больше пациентов, сократив время ожидания плановой помощи. «Мы получаем оплату из средств территориального фонда ОМС именно за законченный случай оказания медицинской помощи», – подытожил гость студии.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

На ралли «Пушкинские Горы» выйдут 64 экипажа
В Дедовичах горел автомобиль ВАЗ
Великие Луки с размахом отпразднуют свое 860-летие
Чудотворная икона Божией Матери «Умиление» из Печор прибыла на Камчатку
Суд в Пскове приговорил Льва Шлосберга* к 11 годам колонии
В Пскове снова забил фонтан у Рижской гостиницы
В Великолукском районе на мосту через реку Вскувица смонтировали балки пролетного строения
В Островском районе пройдут региональные соревнования по лыжероллерам
Марина Гаращенко: Центры здоровья в Великих Луках и Пскове будут флагманскими

Комментарии

Авторизация
Бабулечка
23:35 12.08.2026

Во времена ковидной т.н.пандемии умирали и умирали в новых инфекционных больницах, никаких следственных действий. Не до выздоровления, доплаты медучреждению за диагноз ковид, смерть от ковида. Могло бы быть иначе, наверно протоколы лечения не предусматривали массовое выздоровление.

Истоки перемен

Общество
13 августа 15:05

Истоки перемен

Почему молодежь возвращается в Печоры
Молодо-зелено

Общество / Экология
12 августа 12:23

Молодо-зелено

Как берегут природу Псковской области
«Я хочу вернуться»

Общество / Образование
7 августа 12:31

«Я хочу вернуться»

Псков впечатлил молодежь из-за рубежа