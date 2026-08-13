Эндокринологический центр откроют на базе поликлиники №3 в деревне Золотково Великолукского района. Об этом сообщает районное издание «Luki News».

Как рассказал главный врач Псковской областной больницы Евгений Панферов, второй региональный эндокринологический центр откроют на первом этаже поликлиники.

Первый подобный центр в настоящее время функционирует в Пскове, напомнил он.

«После открытия регионального эндокринологического центра на новых площадях к нам придут и дополнительные врачи-эндокринологи. Мы уже провели собеседования, – подчеркнул Евгений Панферов.

Напомним, в поликлинике в том числе ремонтируют педиатрическое отделение.