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Общество / Здоровье

Эндокринологический центр откроют на базе поликлиники №3 в деревне Золотково

13 августа 2026 года, 12:20

Эндокринологический центр откроют на базе поликлиники №3 в деревне Золотково Великолукского района. Об этом сообщает районное издание «Luki News».

Эндокринологический центр откроют на базе поликлиники №3 в деревне Золотково

Фото издания «Luki News»

Как рассказал главный врач Псковской областной больницы Евгений Панферов, второй региональный эндокринологический центр откроют на первом этаже поликлиники.

Первый подобный центр в настоящее время функционирует в Пскове, напомнил он.

«После открытия регионального эндокринологического центра на новых площадях к нам придут и дополнительные врачи-эндокринологи. Мы уже провели собеседования, – подчеркнул Евгений Панферов.

Напомним, в поликлинике в том числе ремонтируют педиатрическое отделение.

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